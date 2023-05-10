歐聯4強激爆米蘭打吡　國米當頭起上盤抵撐

歐聯4強喺聖西路上演「米蘭打吡」，AC米蘭同國際米蘭兩大意國老牌勁旅正面交鋒。兩支米蘭兄弟兵實力差唔多，勝負好視乎球員狀態，國米喺衝刺階段及時回勇，相反A米就有下滑迹象，此消彼長下，國米可望先下一城，小讓平半梗係捧上盤。（Now 643周四凌晨3時直播）

米蘭雙雄今屆歐聯成績令球迷喜出望外，「紅黑兵團」相隔16年後再闖4強，國米對上一次殺入準決賽，亦係13年前舊事。今仗A米雖然「掛名」主場出擊，但聖西路亦係對手國米嘅共用主場，差別其實唔大。睇番近4次「米蘭打吡」，國米就有3次順利贏波，甚有格食格味道，球員信心顯得更勝一籌。

A米喺歐聯8強淘汰應屆意甲冠軍拿玻里，無疑抵讚，但佢哋近期狀態有下滑迹象，對上6場賽事只係贏過兩場，早前聯賽對住弱旅克雷莫納，都只能和波而回，接連失分下喺意甲亦跌出前4位置，球員或因而顧此失彼。

佢哋上仗聯賽前列大戰，雖然以2比0擊敗拉素，但王牌主力拉菲爾利亞奧勇戰受傷，今晚好大機會缺陣，令球隊鋒力大受影響，加上盛傳球隊如果拎唔到下季歐聯資格，教練皮奧利就要落鑊，球隊壓力自然更大，難免影響發揮。

同A米情況相反，國米自晉級歐聯4強後，一眾球員愈踢愈有信心，近5仗全勝兼狂轟15粒，包括喺意盃淘汰祖雲達斯殺入決賽，目前向住盃賽雙冠進發。阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯腳風極順，盧卡古及迪斯高亦愈踢愈有，國米有望先拔頭籌，上盤值得捧場。