桌球壇新賽季16+6　WST望續辦香港大師賽

世界職業桌球總會公布了2023-2024年度的新一季賽程，因疫情關係在中國停辦了4年的3個賽事將回歸，而「火箭」奧蘇里雲將續以世界「一哥」身份爭逐，去年被評為世巡賽(WST)年度10大經典賽之一的香港世界大師賽，WST仍期望可以放在賽程之上。

隨着比利時的比素捧走世界冠軍結束賽季，新一季比賽於本月展開，208位球手將會在Q School爭逐8個職業賽正賽名額；而今季會有16個排名賽事，以及6個非排名賽事當中包括冠中冠、大師賽及6紅球世錦賽等，6月底的錦標聯賽將為新賽季的揭幕賽，回歸球壇的三個中國站賽事包括上海大師賽、武漢公開賽及國際錦標賽，其總獎金超過200萬英鎊；而世界混雙錦標賽及巡迴錦標賽將於明年3、4月在曼市舉行，壓軸的是在克魯斯堡劇院舉行的世錦賽。

去年在紅館創下桌球史上最多入場紀錄的香港世界桌球大師賽，仍然令人回味，當中包括傅家俊轟出147絕殺希堅斯躋身決賽，英媒報道指世巡賽組委期望香港可以續辦，但目前未在賽程表上，報道指WST高層將與香港桌總聯絡研究方案；而奧蘇里雲去年在逾9000人的見證下，以6比4擊敗香港天王傅家俊奪冠，他表示必定會前來衞冕。

「我們不斷為球員提供機會，希望可以拓展到世界，一切仍在研究當中。」世巡賽發言人表示。去年的賽事是邀請了世界TOP6的球手，再加上香港的傅家俊及吳安儀爭逐，而隨着疫情放緩，防疫規限更可令紅館開放至12500的入座，若能最終成為事實，將可再破入場紀錄。香港桌總則表示目前未有資料可以透露，如果根據目前的世界排名，應屆世界冠軍比素、卓林普、麥克艾倫、沙比，將連同羅拔臣及奧蘇里雲將可角逐。