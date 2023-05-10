祖記19歲新星彈起　成秘密武器

祖雲達斯將於歐霸盃4強首回合主場迎戰「歐霸之王」西維爾，想過關並唔容易，或者需要「出奇制勝」，適逢祖記新星森姆爾伊寧近期表現大勇，隨時成為今仗取勝「秘密武器」。

祖雲達斯上仗意甲爭前4位大戰，以2比0擊敗阿特蘭大，正選陣容出現一位陌生面孔，就係年僅19歲嘅翼鋒森姆爾伊寧，呢位英格蘭U20小國腳射入打開紀錄1球，亦係佢職業生涯首個意甲入波。

步大力雄、技術出眾嘅森姆爾伊寧自細加入車路士青年軍，2020年轉投祖雲達斯，並喺青年軍交出超班表現，上年10月意甲對安玻里，首次為一隊上陣，其後歐聯分組賽作客賓菲加，佢後備上陣貢獻1次助攻，可惜球隊輸3比4，緊接聯賽對萊切，森姆爾伊寧又有助攻，上年12月獲續約至2025年。

森姆爾伊寧上仗意甲終於首次擔任正選，並取得入球，展現強大潛力，佢今屆歐霸盃亦有2次披甲，合共上陣28分鐘。隨住呢位天才翼鋒表現愈來愈出色，預料可以獲得教練阿里基重用，成為爭奪歐霸盃及意甲前4位嘅重要棋子。