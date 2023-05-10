西維爾神鋒想走人　倫敦三雄爭住簽佢

曾經6次奪得歐霸盃冠軍嘅西維爾今屆又打入4強，前鋒安尼斯利居功厥偉，包括8強次回合梅開二度，協助球隊大勝曼聯3比0，成為晉級大功臣。不過，盛傳呢位25歲摩洛哥國腳有意今夏離隊，吸引英超3支倫敦球隊熱刺、韋斯咸、水晶宮加入爭奪。

安尼斯利2020年1月由雷加利斯轉投西維爾以來，一直有穩定發揮，其中2020/21年球季更加轟入18個西甲入波。呢位身高1米88嘅中鋒頂上工夫了得，代表作一定係上年世界盃8強對葡萄牙，頂入全場唯一入球，協助摩洛哥爆冷贏1比0打入4強。

有統計指安尼斯利該仗世界盃頭槌入波，制高點達到2米78，彈跳力非常驚人，佢體力型踢法非常適合英超，吸引熱刺、韋斯咸、水晶宮注意。據悉西維爾對於出售安尼斯利持開放態度，但要求起碼4,000萬歐元(約3.44億港元)轉會費。

上述3支倫敦球隊買家之中，熱刺比較有財力可以負擔呢個價錢，特別係一旦射手哈利卡尼今夏離隊，更加需要簽入前鋒，安尼斯利下季隨時有機會登陸英超再鬥曼聯。