國米3分鐘轟2球　71歲組合做打吡英雄

歐聯4強「米蘭打吡」首回合周四(11日)凌晨上演，國際米蘭喺比賽早段3分鐘內閃電轟入2球，贏2比0先拔頭籌，今季第3次擊敗「紅黑兵團」，殺入歐聯決賽機會大增。國米今場英雄係71歲老人組合迪斯高同米希達利恩，亦係歐聯史上最老4強入波組合。

掛名主場嘅AC米蘭，今仗有主力前鋒拉菲爾利亞奧缺陣，結果早段就連環失陷。8分鐘國米前鋒迪斯高接應角球窩利射入，「紅黑兵團」驚魂未定，3分鐘後米希達利恩中路突破再入1球。國米之後繼續狂攻，查漢奴古曾勁射中柱，拿達路馬天尼斯亦博到12碼，但被VAR爭議性作廢。

換邊後AC米蘭表現回復正常，巴謙戴亞斯曾殺入中路射門貼柱而出，中場辛度東拿利亦喺禁區頂抽射中柱，最終兩隊再冇入球，國米帶住2球優勢進入下星期次回合賽事。連續意超盃同意甲，國米今季喺3項賽事先後擊敗AC米蘭，近期亦拎到6連勝走勢，士氣高昂。

今場為國米先開紀錄嘅迪斯高，以37歲54日之齡成為歐聯4強上第2老入波球員(第1為傑斯)，而34歲嘅米希達利恩就排喺第6位，呢對71歲老人組合成為國米奇兵。迪斯高賽後表示：「我哋係支好有經驗嘅球隊，今場拎到好成績，所以次回合要更加謹慎，入得歐聯4強都係勁旅，而且仲係打吡戰，呢輪比賽仲未完結。」