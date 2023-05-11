【歐協聯】韋斯咸主W咪走寶

今晚歐協聯4強首回合焦點戰，「錘仔幫」韋斯咸主場硬撼阿爾克馬爾（AZ）。「錘仔幫」喺英超幾近上岸，再冇後顧之憂，而且佢哋於今屆歐協聯12仗贏咗11場，表現超晒班，遇上陣容不整嘅阿爾克馬爾有力搶先機，主勝乃不二之選。（Now 645周五凌晨3時直播）

雖然韋斯咸今季整體表現唔及前兩年，幸好日前聯賽擊敗曼聯，升上第15位，護級基本上問題不大，可集中火力角逐歐協聯錦標。「錘仔幫」連續兩年殺入歐洲賽4強，上屆踢歐霸畀最終成為盟主嘅法蘭克福淘汰，今屆於歐協聯捲土重來，而且表現大超班，連同外圍賽在內，佢哋12次出戰豪取11勝1和未輸過，前鋒米查利安東尼奧更有6球進帳，包括8強次回合對真特梅開二度，中場盧卡斯柏基達更入波兼兩度交出助攻，協助球隊反勝4比1，兩回合贏5比2晉級，贏得極具說服力，今次有主場之利，值得睇好。

另一邊廂，阿爾克馬爾今屆歐協聯演出亦不俗，除咗16強淘汰拉素，8強面對安德列治，首回合輸兩球劣勢下，次回合靠柏夫列迪斯省兩粒扳平，最終靠互射12碼涉險過關。不過柏夫列迪斯就喺嗰場傷出，儘管日前聯賽對阿積士已復出，但明顯未上力，仲有主力後衞科克斯今仗要坐波監，攻守均受削，造訪弗到漏油嘅「錘仔幫」，恐怕凶多吉少。

直播表

周五 3:00am 歐霸 祖雲達斯 對 西維爾

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周五 3:00am 歐霸 羅馬 對 利華古遜

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周五 3:00am 歐協聯 費倫天拿 對 巴素利

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周五 3:00am 歐協聯 韋斯咸 對 阿爾克馬爾

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