希亞路：4強首回合　祖記可先拔頭籌

歐霸盃對西維爾來說是一個神奇的盃賽，事關他們總會在這個賽事提升自己的水平。自2006年起，他們一共6次奪得歐霸盃冠軍，簡直令人難以置信。我深相他們也認為自己有能力再次取得冠軍寶座，不過，他們先要在4強階段硬撼意甲傳統勁旅祖雲達斯。

在8強階段，西維爾首回合訪曼聯於落後兩球的情況下追平，最終兩回合合計更以總比數5比2晉級，所以，他們絕對是一支永不言敗的球隊。雖然他們於本土聯賽表現平平，但球隊最近戰績亦有所改善，聯賽榜更加升上中游位置，因此我相信他們如今將會把專注力放在歐洲賽上。

今仗作客鬥祖雲達斯，我認為他們的兩翼側擊至為關鍵，特別是左路的攻勢，往往能夠製造到多個入球機會。阿歷士迪尼斯及馬高斯阿古拿同樣擔當進攻閘位球員的角色，表現亦相當出色，故以我預計這兩位球員會嘗試在邊路發難，為中路的安尼斯利作出傳中球輸送。

然而，我認為西維爾的弱點是球隊中路的防守。曼聯在8強階段成功多次於中路打穿西維爾的防線，而愛斯賓奴在上輪聯賽也採取類似的踢法，不過西維爾最終以3比2從後反勝。我預期祖雲達斯的創造型球員如迪馬利亞及拉比奧特等，將會希望可以在西維爾的中後場找到空位，並將皮球傳到於前線作出走位接應的射手杜辛華荷域腳下。

我認為主隊將會控制中場，所以西維爾定要保持後防緊密，並伺機發動反擊攻勢。但我相信祖雲達斯可於主場小勝1球，令次回合戰情變得更加緊湊。