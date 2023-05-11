足總盃　舉行賽前記招　李輝立指正申請亞冠牌照

2022-2023年「足總盃」決賽將於周六（13日）一觸即發，由標準流浪於旺角大球場面對傑志，足總周四（11日）率先舉行賽前記者會，標準流浪主教練潘文俊、隊長林嘉緯，以及傑志總監兼主教練朱志光、球員羅梓駿均有出席，並回答一眾記者的提問。

記者會正式開始之前，足總先在電視上播放兩隊晉級「足總盃」決賽的精華片段，之後4位職球員代表輪流發言。流浪主教練「潘sir」認為球隊目前士氣正盛，隊內上下亦十分團結，盼可以繼1994/95球季後再次捧盃：「我諗除咗『嘉緯』、『均宜』比較有決賽經驗，好多球員，甚至外援可能都係第一次喺香港爭盃賽冠軍，相信會為佢哋帶嚟衝擊。」至於隊長林嘉緯則指自己已去到生涯尾段，加上今次能夠有機會與很多之前，一起並肩作戰的傑志舊隊友同場較量，可謂十分難得，希望可以取得冠軍。

至於傑志總監兼主教練「朱sir」，笑言今次決賽對手有點陌生，但球員方面包括「嘉緯」、「均宜」卻十分熟悉，又呼籲球迷積極入場：「過去幾星期嘅盃賽4強，甚至聯賽都踢到好緊湊，叫做有啲話題畀人哋講吓。見到上場聯賽對理文咁大雨，都吸引咗好多球迷入場，甚至完場個陣個個都衝晒入球場，呢樣嘢係樂於見到。」而「羅梓」則表示今場會重點防守兩名前輩「嘉緯」、「均宜」：「呢場比賽對我嚟講好特別，因為係一場咁重要嘅決賽對番兩個前輩，以前細個都會成日幻想。」

除此之外，在聯賽鎖定排第3的流浪，賽前已獲得2023/24球季「亞冠盃」外圍賽的參賽資格，球隊總監李輝立（Philip）透露亞冠牌照正在申請當中：「其實時間唔太充足，但好彩今朝亞洲足協批准，將申請期限延至月底，應該都搞掂嘅。其實揾一個有Pro license教練係最難，不過我哋已經揾到，佢會嚟短期幫手，大家都熟悉嘅，呢一刻唔講住，但流浪係會踢亞冠附加賽嘅。」Philip續指來季球員變動不大，大部分主力亦會續約，暫時只有祖連奴確定離隊。