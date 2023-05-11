Panasonic學界籃球賽　英華齊心衝冠

5月18日展開的「Panasonic學界籃球邀請賽」雲集24支學界籃球勁旅，其中今屆精英籃球賽決賽雙雄英華書院和聖若瑟書院分別處於男子A和B組，前者更身負衞冕重任。兩軍近年成為「決賽常客」，如能順利以小組首名出線，將於4強在修頓場再演「王者對決」，值得期待。

英華書院本學年成為大賽決賽常客，先後於港島區學界、精英賽及品牌邀請賽贏得兩冠兩亞，今屆Panasonic學界邀請賽能否再次登頂，值得留意。英華贏得學界冠軍過程峰迴路轉，其4強對手男拔被取消資格，英華因而意外晉級決賽，最終擊敗喇沙書院封王。正因為失而復得，特別難忘。

「小組賽我們曾敗給喇沙，但上天給我們第二次機會，這次我們都抱著不能再輸的心情去戰鬥，最終贏得夢寐以求的冠軍。完場一刻大家都哭了，好開心、好開心。」隊長任竣陽在中六這年贏得個人首個學界冠軍，現在想起來仍然深深感動，他形容，學界生涯是「一家人的旅程」：「這兩年我們一齊笑、一齊喊，大家不分你我，一直努力訓練，不經不覺已成為一家人。」

英華正選5人均屬港青球員，「阿陽」期望球隊盡快走出精英賽失利的陰霾，正面迎來各方挑戰：「每人做好本份已足夠，齊心贏冠軍！」

教練：朱耀明

球員：任竣陽、倪嘉仁、莫煒謙、鍾子豪、吳委峻、梁子森、盧樹旻、黃浚軒、盧銘謙、梁振璇、靳弘毅、蘇冠仁、仲皓、蔡浩東、龍鑫

本學年成績：精英賽亞軍、九龍區D1冠軍