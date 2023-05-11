累積大賽經驟　聖若瑟Panasonic劍指冠軍

5月18日展開的「Panasonic學界籃球邀請賽」雲集24支學界籃球勁旅，其中今屆精英籃球賽決賽雙雄英華書院和聖若瑟書院分別處於男子A和B組，前者更身負衞冕重任。兩軍近年成為「決賽常客」，如能順利以小組首名出線，將於4強在修頓場再演「王者對決」，值得期待。

聖若瑟書院本學年大爆發，以49：36擊敗張振興伉儷書院，自2006/07年度後首奪學界冠軍，其後再闖精英賽決賽，並以66：63勇挫英華書院，相隔23年重登王者寶座。聖若瑟由一度降班至D2，到2018年重返D1，今年終於贏得學校第3座精英賽冠軍，完美演繹：「不只是學界，更是超越自我。」

回顧今屆精英賽，聖若瑟4強淘汰喇沙書院，決賽面對英華，不單擅用身高優勢強攻對手內線，隊長張嘉謙更在關鍵時刻挺身而出，全場轟入5記三分，豪取20分，獲選為總決賽最有價值球員。賽後，一幕幕晨操、苦練體能的片段在腦海中湧現，張嘉謙感謝球隊在疫情期間一直堅持：「我們投放在籃球的時間是最多，努力最終沒有白費。」累積不少大賽經驗後，張嘉謙希望球隊繼續進步：「Panasonic賽盡量打好自己，目標贏冠軍。」另一主力麥高銘亦說：「好慶幸自己中六這一年終於再有學界賽，沒有想過今年能走這麼遠，有信心再贏冠軍。」

教練：趙蕸雄、周少傑

球員：張嘉謙、鄧力嘉、漢禮仁、許浩翔、麥高銘、李昊龍、曾子恩、梁晉碩、黃朗君、麥啟弢、施建宏、朱翹、杜晰哲

本學年成績：精英賽冠軍、港島區D1冠軍