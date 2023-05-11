「雌狼」缺態傷兵多　利華硬淨受讓筍

歐霸盃同晚另一場4強首回合賽事，羅馬主場迎戰利華古遜。意甲「雌狼」狀態走下坡，近4仗不勝，加上備受傷兵問題困擾，想谷都谷唔起。至於德甲球隊利華古遜喺西班牙少帥沙比阿朗素領軍之下，表現四平八穩，各項賽事近9仗作客不敗，今場受讓可博讓球客勝。（Now 644台周五凌晨3時直播）

羅馬近期連番受打擊，連續4場聯賽失分，包括爭意甲前4位大戰之中，不敵阿特蘭大、國際米蘭，現時已經跌至聯賽第7位，落後第4位國米5分，想以意甲前4位身份參加下屆歐聯，恐怕非常困難。

理論上羅馬應該要全力爭奪歐霸盃冠軍，藉以出戰下屆歐聯，問題係球隊近期湧現唔少傷兵，前鋒艾沙拉維、後衞基斯史摩寧、卡斯杜柏、迪亞高洛蘭迪、甘貝拿都有傷在身。前鋒保羅戴巴拿、韋拿杜姆狀態不足，今仗考起教練摩連奴排陣功力，羅馬人腳不整之下，勝算並唔大。

另一邊廂，利華古遜自從上年10月由沙比阿朗素執教之後，表現穩步上揚，早前一度保持各項賽事連續14場不敗，直至上仗聯賽不敵科隆先至斷纜，但相信一場失利並唔會影響軍心。事實上，利華古遜往往遇強愈強，今季德甲贏過2支勁旅拜仁慕尼黑、RB萊比錫，加上近5仗歐霸盃4勝1和，其中近3仗歐霸盃作客全勝共入9球，今場有力坐和望贏。