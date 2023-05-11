亞洲盃　決賽周抽籤出爐　港隊撼3西亞球隊

亞洲足協（AFC）周四（11日）於多哈為「亞洲盃」決賽周分組賽進行抽籤儀式，自1968年後再登大舞台的港隊被編入C組，將與巴勒斯坦、阿聯酋及伊朗爭奪出線資格。

去年於「亞洲盃」外圍賽取得佳績，相隔逾半世紀後再奪決賽周資格的港隊，被編入C組，同組對手包括巴勒斯坦、阿聯酋及伊朗3支西亞球隊，其中被視為小組最強的伊朗，曾經3次於「亞洲盃」封王。C組賽事將於明年1月14日拉開戰幔，港隊首戰先鬥阿聯酋，次輪硬撼伊朗，最後一輪將面對巴勒斯坦。

至於國足就與衞冕的東道主卡塔爾同處A組，同組對手包括塔吉克斯坦及黎巴嫩。上屆屈居亞軍的日本，將與印尼、伊拉克及越南爭出線。6組頭兩名球隊以及4支最佳第3名成績球隊，將晉身淘汰賽階段。

2023「亞洲盃」決賽周分組賽抽籤儀式於多哈舉行，多位亞洲球壇名宿，包括卡希爾及朴智星都獲邀擔任嘉賓，各參賽球隊都有派代表出席，其中港隊主教練莊恩安達臣亦親身到達當地，大會同時於儀式上公布今屆決賽周標誌。賽事將於明年1月12日至2月10日舉行。

亞洲盃決賽周分組形勢

A組

卡塔爾（東道主）

中國

塔吉克斯坦

黎巴嫩

B組

澳洲

烏茲別克

敘利亞

印度

C組

伊朗

阿聯酋

香港

巴勒斯坦

D組

日本

印尼

伊拉克

越南

E組

南韓

馬來西亞

約旦

巴林

F組

沙特阿拉伯

泰國

吉爾吉斯斯坦

阿曼