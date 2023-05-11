亞洲盃　港隊將帥談抽籤結果

來年1月舉行的「亞洲盃」決賽周，分組結果周四（11日）出爐，C組的香港足球代表隊需要與伊朗，阿聯酋及巴勒斯坦正面交鋒，有份前往多哈出席抽籤儀式的港隊主教練莊恩安達臣，就談到對今次抽籤結果的看法。

自1968年後將再次出戰「亞洲盃」決賽周的港隊，將與伊朗，阿聯酋及巴勒斯坦3支西亞球隊爭奪出線資格。盛裝出席抽籤儀式的「安帥」，就認為抽籤結果還可以接受，惟預計港隊勢必遇上不少挑戰：「我哋同西亞球隊作戰嘅經驗唔多，對方踢法更硬淨，但我對抽籤結果唔算太失望。」

港隊門將葉鴻輝同樣承認分組形勢相當嚴峻，盼望全隊在往後的友賽汲取經驗，為決賽周作部署：「預咗決賽周對手唔會弱，一定係難踢，希望透過友誼賽去為『亞洲盃』決賽周做好準備，之後就要睇主教練安達臣喺嘅安排。」

曾於2021年「世界盃」外圍賽為港隊攻破伊朗大門的前鋒安永佳，就表示非常期待與強敵交手：「對香港嘅球員嚟講，今次係非常難得嘅機會去挑戰各支勁旅，我哋嘅對手包括作為亞洲頂級球隊之一嘅伊朗，我曾經對佢哋入過波，好清楚比賽會有幾難踢，但我依然好興奮，球場上咩都有可能發生，最緊要係睇我哋點樣搵到辦法，喺呢幾場波攞到好成績。」