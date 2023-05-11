首回合「細」守城池　祖記銅牆力抗西維爾

今晚歐霸4強首回合重頭戲，祖雲達斯主場火併西維爾。祖記近況一般，尤其係前線啞火，面對「歐霸之王」西維爾，就算主場出擊，都會採用銅牆鐵壁先求穩陣，西維爾一向主強客弱，作客亦唔敢冒進，2.5球入球細穩開。（Now 643周五凌晨3時直播）

祖雲達斯近況麻麻，各項賽事近7仗2勝2和3負，與攻力下滑有關，箭頭杜辛華荷域雖然近兩仗對萊切及阿特蘭大都有士哥，但佢之前曾經歷1個月入球荒，另一前鋒米利克於早前聯賽逼和博洛尼亞1比1有波入，不過又射失12碼，快翼費達歷高基艾沙傷愈後未弗番，冇個靠得住。

況且，「斑馬兵團」主帥阿里基以保守見稱，深明攻力不足問題，就算喺聯賽對住偏弱嘅球隊，都會全線縮後，情願中場擺多啲人打肉搏戰，睇準機會先打突擊，今次出戰淘汰賽更肯定加謹慎，難怪佢哋近4仗歐霸全開2球或以下，預料必定排出銅牆鐵壁迎敵。

另一邊廂，西維爾狀態回勇，聯賽已走出護級漩渦，而且打親歐霸特別醒神，連同前身歐洲足協盃在內，曾經6度稱冠，「歐霸之王」當之無愧。但要留意，呢支西甲球隊不嬲都係靠主場搵食，今年從歐聯降格踢歐霸，近3仗歐霸作客1和2負，包括8強淘汰熱門之一嘅曼聯，首回合作客先失2粒下，藉對手兩度擺烏龍幸運地追和，吸取教訓後，今仗唔敢更多輕舉妄動，寧願首回合先求唔輸，次回合返到主場先再搏殺爭勝，2.5球入球細咪錯過。