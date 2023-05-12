馬德里賽4天後「跪低」　向球員及球迷道歉

上周發生一幕又一幕涉歧視女性舉動的馬德里網球賽賽會，終於認錯，時隔4天後在周四發出聲明向女雙決賽的4位選手於頒獎禮上未有依慣例致詞而作出道歉，並強調這個錯誤不會再犯。

事件發生於周日的女雙決賽，按照慣例決賽的頒獎禮上，勝負方的球手都會發表賽後感言，然而當日冠軍的艾珊妮嘉與米亞，以及獲亞席的歌芙及彭古拉，只是領獎後就離去，與早一天的男雙決賽卻大有分別，並引起球員及球迷強烈批評。

事隔4天，賽事總監Gerard Tsobanian為此事道歉，「我們對所有期待馬德里賽事的球員及球迷們衷心道歉，在女雙頒獎禮上未有安排球員發表感言，是不能接受，我們亦希望對艾珊妮嘉、米亞、歌芙及彭古拉道歉。」

聲明中強調不會重犯，「我們正在內部檢討，並與WTA審視改進相關流程；我們犯了錯誤，不會再讓這種事情再次發生。」而當日賽後，美國的歌芙已在個人社交平台出Post批評「決賽後都無機會發言」；而獲得冠軍的艾珊妮嘉則轉載再加一句「難以向兒子Leo解釋，媽咪奪冠後都不能在頒獎禮上跟他講Hello。」

至於5天前在馬德里封后的莎芭蘭嘉，周四在羅馬大師賽則爆冷出局，以6比7(4比7)、2比6不敵世界排名已跌至134位的簡蓮；而莎芭蘭嘉上周在馬德里賽也涉被歧視，於生日天雖然獲得賽會送上蛋榚祝賀，但與同日為壽星的西班牙小天王艾卡華斯，其收到兩層高的網球蛋榚相比，則是「蚊與牛」之比。