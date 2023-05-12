法甲最後直路　朗斯主W衝刺

法甲聯賽進入最後直路，目前排第2位的朗斯繼續今季神奇之旅，他們今輪只要在主場擊敗蘭斯，就會追近到只落後榜首巴黎聖日耳門3分，保持爭標機會。朗斯全季表現非常穩定，又打起比利時前鋒奧賓達、中場大衛哥斯達等年輕新星，實力強橫。(now 639及714周六凌晨3時直播)

朗斯在季尾衝剌時刻進入巔峰狀態，上場2比1擊敗另一爭標勁敵馬賽，近8場聯賽取得7勝1負佳績。作客的蘭斯經歷季中高潮後，近況明顯回落，由阿仙奴借用的首席射手巴洛根，近期亦陷入長達1個月的入球荒，今場作客難擋強勢朗斯，捧主勝非常穩陣

直播表

周五5:45pm 澳職 FC悉尼Vs墨爾本城

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周六0:30am 德乙 辛特侯遜Vs羅斯托克

on.cc東網

周六2:45am 意甲 拉素Vs萊切

Now 638

周六3:00am 西甲 馬略卡Vs卡迪斯

Now 632

周六3:00am 法甲 朗斯Vs蘭斯

Now 639、714

周六3:00am 英甲 彼德堡Vs錫周三

有線601、661台

周六8:30am 阿甲 圖庫曼體育會Vs小阿根廷人

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