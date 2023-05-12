殘羽林芷煖將代表澳洲　透露被取消港隊資格

殘疾羽毛球女將林芷煖（Calista）周四（11日）晚在社交平台發文，透露被取消港隊資格，認為不被當局尊重，並表示將會代表澳洲出賽，但仍然會視香港為家。

Calista過去為香港殘疾羽毛球代表隊成員，曾於2018年亞殘運取得SU5級女單銅牌，惟她於文中稱2019年起一直受傷患困擾，使靈活性不如以往，之後甚至發現其小腿骨頭出現撕裂，需要休息：「踏在跑步機上的每一步，感覺小腿骨頭都有被刀插的感覺，而且痛楚一星期比一星期強烈。更惡化到每跑一步，就連心臟也感受痛楚。最終捱不住去了照MRI，看到小腿骨頭開始有撕裂才可以休息。」

她指接受針灸治療期間，不慎觸傷神經線，令她要暫時訓練3個月。Calista強調自己無懼苦楚，可惜到最需要幫助的時刻，得知其代表隊資格被取消，令她感到多年付出不被尊重：「三年來，每次想到這件事都覺得很痛苦，羽毛球是我花了一生的時間和心血的地方，也是我生命的重心。」

林芷煖在文末透露將轉為代表澳洲出戰，但揚言仍然視香港為家，盼望公眾繼續支持殘疾運動員：「即使代表的是澳洲隊，我的家依然在香港，是這顆羽毛球初次飛翔的地方，希望大家繼續為我打氣，也繼續支持每一位殘疾運動員。」

Calista於8歲透過興趣班愛上了羽毛球，更夢想成為羽毛球運動員，曾獲選為香港青年軍，惟10歲時確診骨癌，需要切除左肩至手臂的骨頭，並以金屬骨取而代之，其後加入香港殘疾羽毛球代表隊，並於2018年亞殘運取得1面銅牌。