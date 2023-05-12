希斯基：4強首回合　墨城可「大」勝而回

兩支近況大勇的球隊FC悉尼及墨爾本城，將會一同競逐澳職季後賽總決賽席位，所以這兩回合賽事將有機會演變成其中一個經典對碰。

FC悉尼以常規賽第5名身份出線季後賽，上一圈於淘汰圈亦以2比1反勝同市死敵西悉尼流浪者，我認為球隊成功在適當時候交出好表現至為關鍵。

史堤夫哥利卡帶領的FC悉尼近4仗全勝，我感到球隊的信心士氣正在不斷冒升，所以，今仗對墨爾本城來說將會是一場難以應付的球賽，特別是要他們還要力抗能一針見血的前鋒方祖之來襲。

這位英格蘭籍進攻球員近5仗都有入球進帳，除了協助FC悉尼在季尾重返正軌，還希望可以延續自己的入球走勢，加上得到羅拔馬克及祖羅利的支援，他們將可以在進攻方面製造巨大威脅。

但常規賽盟主墨爾本城誓要一洗上季總決賽負西部聯之辱。我知道於總決賽落敗過一次已經相當慘情，更可況是連續失落兩次，墨城將歇力阻止再一次出現此情況，因以領隊拉杜維杜錫將會以上季總決賽敗仗來激發球隊的鬥心。

馬高迪利奧近4場常規賽一共攻入4球，但我認為能夠改寫戰局的球員始終是占美麥卡倫。他是應屆澳職常規賽神射手，近4仗也一共攻入6球，所以今仗他將會跟方祖作出射術大比拚。

雙方或許會在首回合踢得較為穩陣，但我認為墨爾本城將可小勝FC悉尼，取得領先優勢。