奧蘇里雲來季改策略　放棄英國比賽專攻亞洲

7屆世界冠軍奧蘇里雲最近忙於宣傳自己的新自傳《Unbreakable》，他接受訪問時表示計劃來季比賽，將會放棄部份英國的賽事，主戰集中亞洲，看來這位桌壇「世一」已努力為擴大他的事業版圖。

「我現在有另一個想法，我想多到海外旅遊及比賽，會缺席大部份的英國賽事；我不會全部都參加，雖然我曾講過我不會旅遊，只留在英國，但現在我為自己的事業再計劃一下，畢竟亞洲是一個極大的市場，有很大（獎金）的比賽，所以我會去參加，並且放棄英國一些比賽。」事實上，奧蘇里雲在亞洲特別受歡迎，而去年10月他在香港紅館贏得香港世界大師賽，令他及球迷都相當興奮。

「如果在亞洲比賽打得不理想，那就早點回家，或者再趕去蘇格蘭或貝爾法斯特（北愛）比賽，否則我做得好，就可以回家輕鬆嘆，與狗仔玩玩，跟住又再去印度等等。」47歲奧蘇里雲在訪問中亦提到與女友Laila Rouass復合，令他人生重回正軌，「她很支持我，我都要聽話一點，我知道什麼時候要放手:『好的，妳話事』，但她都很擅長說服我：『聽着，你生活忙吧，你有很多事要做，繼續去做吧。』」

新一季桌球職業賽將於6月正式展開，揭幕賽事為6月底的冠軍聯賽，而因疫情停辦了4年的中國賽事，有三站會復辦，泰國將會再辦6紅球世錦賽。