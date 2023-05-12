足總盃　場上無父子　潘文俊、潘沛軒決賽各為其主

「足總盃」決賽將於周六（13日），在旺角大球場上演，由標準流浪面對傑志，而亮點之一必屬流浪主教練潘文俊，與效力「藍鳥」的兒子潘沛軒，首次在決賽同場較量，兩人賽前同樣表示對今場比賽十分期待，但卻異口同聲指絕不會留手！

潘文俊4月中才坐正任流浪主教練，今次決賽即與兒子潘沛軒正面交鋒，他坦言心情不會太矛盾，強調大家必定各為其主：「囝囝當然想自己表現好，而我都想帶好隊波，令外界對流浪刮目相看，真係要打過先知邊隊贏，但屋企人一定入場支持。始終佢優勢係快，如果落場嘅話我會叫後防集中啲。」「潘沛」職業生涯處於剛起步階段，「潘Sir」於今場大戰前亦不忘向他勉勵一番：「能夠去到大球會係好事，呢家有得踢絕對係佢努力嘅功勞，但唔好因為外界一啲唔好嘅說話，就輕易受到影響，甚至有時踢得唔好，或者畀人換走都唔好氣餒同介意，盡量做好自己，再聽教練部署就可以。」

至於能夠與爸爸交手，傑志前鋒「潘沛」賽前則感到十分興奮及期待：「由足總盃4強已經開始諗，好想有機會同阿爸分出高下；呢場波對我好重要，亦帶畀我更多動力，希望可以證明自己，同埋得到佢認同。」「潘沛」又笑言足球場上無父子，今場一定竭盡全力，幫助「藍鳥」捧盃：「其實自己每場波之前都會阿爸傾吓計，但今場可能敏感少少，關於球隊嘅嘢都唔會講太多。另外阿爸始終清楚知道自己優缺點，可能到時會有啲變化，做啲大家估唔到嘅嘢，令佢睇到自己新嘅一面。」