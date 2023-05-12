足總盃　標準流浪硬撼傑志爭冠軍

周六（13日）於旺角大球場上演「足總盃」決賽，由標準流浪硬撼傑志。流浪季尾氣勢如虹，勇奪聯賽第3名，全隊上下均希望繼1994/95球季後再次捧盃而回；至於「藍鳥」今場陣容不整，但這支新鮮出爐聯賽冠軍，整體實力依然超班，力足榮膺「3冠王」。（翡翠台81台周六下午3時直播）

流浪上場作客大炒和富大埔，成功取得聯賽第3名，兼鎖定「亞冠盃」外圍賽資格，主教練潘文俊指完成了首個任務，但球隊心態上不會放鬆，尤其相隔多年後再殺入決賽，大家一定全力而赴，目標90分鐘內取勝，惟他透露祖連奴或因傷避戰。「藍鳥」今場未能夫添應戰，但「潘Sir」表示球隊仍會踢得謹慎：「佢哋少咗兩名進攻主力，前場幾個位置都會調動，對攻力一定有影響，但級數依然！我哋今場會照穩守先，繼續做好自己，始終球隊優勢係防守反擊。」

前鋒伊巴謙上場個人梅開二度，加盟後不足半季，各項賽事已攻入5球，他笑言自己應可取得更多入球，但對首季來港的表現感到滿意。即將出戰生涯首次決賽，伊巴謙承認在眾多球迷下作賽難免有壓力，今場對傑志盼再次取得入球，為球隊爭取冠軍。

傑志上場煞科戰逼和理文，成為聯賽冠軍，總監兼主教練朱志光卻擔心球隊出現「捧盃後遺症」，提醒球員要保持專注，切勿在奪冠後一仗表現走樣，認為今場對流浪絕不容易應付：「我哋之前對東方踢到加時，上場落雨10人迎戰又踢咗30幾分鐘，仲要形勢相對被動，對球員體能都有影響，而流浪近況好好，攞到亞冠外圍賽資格之後，今場可能又輕鬆啲，無咩壓力。」陣容方面，明加索夫上場兩黃一紅被逐離場，今場需要「坐波監」，而丹恩奴域則因紀律問題料繼續避戰。

後衞羅素上仗後備入替頭槌建功，助球隊追平，兼捧走其職業生涯首個聯賽冠軍，他認為這記入球相當重要，至今仍十分難忘。「藍鳥」早前曾在「賽馬會菁英盃」分組賽被流浪雙殺，羅素認為對手實力不容忽視：「流浪踢5後衞陣式，防守好穩陣，另外佢哋反擊都好快同有威脅，不過自己好渴望再次捧盃，今場唔會輕敵。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：12.盧均宜 5.林遼太 55.基藍馬 6.朴鍾範 4.金旻奎

中場：14.余在言10.林嘉緯 16.林衍廷 44.神田夢實

前鋒：21.伊巴謙

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 2.羅梓駿

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：8.伊高沙托尼 33.金信煜 77.費蘭度