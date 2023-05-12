香港隊　初選點兵備戰6月國際賽

中國香港足球總會周五（12日）宣布，香港隊將於6月出戰友賽，並公布33人初選名單，當中林衍廷及張憙延成功獲徵召入初選。

為了準備來年「亞洲盃」決賽周，港隊將於6月接連約戰對手進行友賽。是次33人初選名軍中，除了安永佳，勞烈斯及陳晉一等外流兵榜上有名，今季港超演出獲普遍外界肯定的標準流浪中場林衍廷和理文翼鋒張憙延皆成功入選，至於在3月國際賽期獲選入初選，但未能打入決選的鐘樂安及周緣德也再次被選。

此外，足總表示港隊將於6月5日起展開集訓，期間會與香港U22代表隊進行練習賽，並分別在6月15日及19日出戰國際友誼賽，當中19日的賽事已落實在香港大球場迎戰泰國，15日的比賽詳情則有待確定。

港隊初選名單如下：

守門員：梁興傑 （標準流浪）、葉鴻輝 （東方）、保 羅 （傑志）、謝家榮 （和富大埔）

後衛：勞烈斯 （大連人）、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 （東方）、 羅 素、周緣德、艾里奧 （傑志）、馮慶燁、徐宏傑 （理文）、 茹子楠 （梅州客家）、陳晉一 （皇家伊倫聯）、梁諾恆 （浙江隊）

中場：林衍廷、余在言 （標準流浪）、胡晉銘 （東方）、鞠盈智 （冠忠南區）、 黃 洋、顏卓彬、陳俊樂 （傑志）、黃 威 （理文）、陳肇鈞 （晉峰）

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 （東方）、安永佳 （廣西平果哈嘹）、艾 華 （冠忠南區）、 羅梓駿、潘沛軒 （傑志）、張憙延 （理文）