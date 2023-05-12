謝榮鍵銳不可當　銀石賽再上頒獎台

2023年英國GT錦標賽賽季最受矚目的賽事，剛剛在英國的銀石賽道正式落幕。謝榮鍵(Kevin)帶著上站2次前3名的成績來到銀石，他聯同Sky Tempesta Racing再一次以優異的演出成功於銀石站鎖定一席季軍，在3小時的比賽內更在GT3 Silver-Am組別內領先長達一小時。儘管如此，車隊仍在努力尋找讓93號麥拿侖720S GT3 Evo戰車的致勝關鍵；他們在銀石賽的尾段因一次運氣不佳的安全車帶領比賽而失卻爭取冠軍機會。

銀石站比賽充分展示英國多變的天氣面貌，比賽條件不斷變化。排位賽當天傾盆大雨，然後到比賽日卻是陽光普照。由於大雨令賽道上有大量積水，導致兩次排位賽都未有造出有效時間。按照比賽規定，比賽的起步順序會綜合每隊兩名車手在自由練習賽中的成績而決定。謝榮鍵和隊友Chris Froggatt獲得組別第3位出賽，為他們爭取佳績帶來一定優勢。

Kevin負責比賽的第一棒，並與同場共42部的GT3及GT4賽車一同開始3小時比賽。他將他的駕駛技巧以及賽前準備充分發揮出來，不僅成功避開發生意外，更大膽地超越對手搶上。及後比賽戰況漸漸變得穩定，然而此時比賽卻因事故，在比賽開始後第15分鐘需要出動安全車領航，觸發所有賽車進入維修區更換車手，93號戰車交棒至Chris Froggatt繼續比賽。配合適當的比賽策略，他們在爬升至組別第2位。Chris Froggatt 掌握比賽節奏，不斷造出穩定的圈速，為車隊佔據最有利的位置爭取比賽勝利。

比賽末段的成敗，往往取決於車手對輪胎管理的優劣，以及能否保持在領獎台位置並獲得名次。謝榮鍵在比賽末段有優異發揮，與對手爭奪位置時成功搶出並領先著比賽。在安全車再次出動之前，他都帶著不少優勢在領前。這位來自亞洲的車手因賽例規定，需要盡可能延遲進站以爭取更多的比賽時間，此時落後的一眾對手因受益於安全車的慢速領航而能夠提早進站交棒。當Kevin進站交棒給隊友Chris Froggatt時，剛巧就是安全車離開賽道，比賽再度繼續的時間，車隊因而失去幾個位置。Chris Froggatt回到賽道後下滑至第3位，儘管他竭盡全力追趕希望彌補差距，可是餘下的比賽時間不足以讓他們收復失地，他們最終獲得頒獎台的最後一席，以季軍完成賽事。

雖然他們發生未能預計的事而痛失積分，但是這還是一個不錯的成績。車隊仍然以正面的態度看待賽果，現在謝榮鍵和Chris Froggatt在車手積分榜上排在第3位，與領先對手收窄至只有9.5分差距。賽季接著還有6站賽事，這對2人組合希望能在今季比賽中有更好發揮，獲得他們的首個英國GT冠軍頭銜。

Kevin表示：「我有點失望，但終歸也是第3名，這對我們爭取年度錦標來說十分好。至少我們能表現出良好的速度，車隊的工作也很完美，我們只是碰巧運氣不佳。從正面來說，戰車感覺和調整都非常好， 歸根結底，賽車就是賽車。我很期待下站到多寧頓公園的比賽。 這可能會是個挑戰，我從未到過那裡比賽，但我們仍然抱有很高的期望。希望介時我們在賽前會有更多的練習時間，因為那是一場2小時的比賽。如果車隊和車手都表現理想的話，我們應該會有一場很好的比賽。」