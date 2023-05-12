希斯基：首回合秤先主隊阿聯

中岸水手跟阿德萊德聯曾於今季澳職常規賽最後一輪碰頭，雙方於季後賽再續未了緣，將會於4強階段作出正面交鋒。

兩星期前中岸水手以4:1大勝阿德萊德聯，而且表現具說服力，賽後更加力壓對手升上聯賽次席位置，令我感到相當意外。但阿聯在季後賽淘汰圈也交出反彈表現，成功以2:0擊敗威靈頓鳳凰晉級。

卡爾華特帶領的阿聯憑奇治葛雲個人梅開二度，協助球隊以2比0淘汰威靈頓鳳凰。我認為他是一位偉大球員，擁有豐富的比賽經驗，所以其他隊友都以他作為榜樣。他不但有能力擺脫對方守衞，並可以作出致命直線傳送及取得入球，如今他還穩定地交出好表現，絕對是球隊的精神領袖。

說到獨當一面的球員，伊雲觀達再一次以後備身份登場並成功改寫戰局。我敢說他很快將會轉戰歐洲賽場。他速度十分高，無畏無懼，也能夠取得入球，實在令人難以置信他只有17歲。

另一邊廂，相信中岸水手將會為球隊較早前擊敗阿聯而感到高興，但領隊歷克蒙哥馬利應當確保球員不要出現輕敵的心態。

積遜甘明斯雖然今季攻入了球隊大部分的入球，但馬高杜利奧、森姆施華拿及安高路路最近也一同分擔了入球重任，所以我預計他們甫開賽便會強攻對手，為阿聯的後防帶來問題。

但我認為阿德萊德聯經已在被中岸水手擊敗的賽事中得到了教訓，加上今仗擁有主場優勢，我預計阿聯首回合將可獲勝，取得領先局面。