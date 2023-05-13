曼聯大鑊！拉舒福特又傷　隨時提早收咧

曼聯將於周六(13日)晚英超主場對狼隊，賽前傳出噩耗，領隊坦哈格透露，首席射手拉舒福特再次受傷，預料無法上陣。由於呢位英格蘭國腳近2個月已經3次受傷，唔少曼聯球迷認為佢可能會提早收咧，勢必對球隊爭奪英超前4位嘅下屆歐聯入場券，以及英足盃冠軍造成沉重打擊。

坦哈格出席賽前記者會時話：「拉舒福特腳部受傷，今場對狼隊，已經唔係上陣成疑咁簡單，而係存在一個巨大問號。」呢位荷蘭名帥此言一出，立即引發紅魔球迷喺網上熱烈討論，有人話：「福仔今季已經玩完。」、「我哋入唔到英超前4位。」

亦有「魔迷」批評坦哈格用殘拉舒福特：「之前太趕急要求拉舒福特復出，點解唔畀佢休息多一陣，明明有個艾蘭加喺度又唔用。」

現時排英超第4位嘅曼聯僅領先第5位利物浦1分，但踢少1場，坦哈格表示完全唔擔心會被利物浦反超前：「可以忽略利物浦嘅威脅問題，我哋只需要做好自己，贏晒餘下4場英超。」曼聯今季聯賽餘下4場對手，包括狼隊、般尼茅夫、車路士、富咸。