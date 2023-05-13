祖高域復出戰贏得吃力　摩佬撐場見證紀錄

網球壇「世一」祖高域周五在羅馬回歸戰場，時隔近一個月的復出第1擊雖然贏得有點吃力，但距離生涯「1050Ｗ」的里程碑僅差一仗，並再寫下網壇「恐怖」數據。

祖高域因手傷的關係，缺席了馬德里大師賽，周五晚在羅馬網賽亮相，右手仍帶着黑色護臂，最終他在復出戰以7比6(7比5)、6比2力挫阿根廷的 Tomas Martin Etcheverry，贏得他生涯在羅馬賽的第65勝，成為他在9個大師賽中贏得最多的，而累計生涯取勝紀錄達1049場，只要再贏一仗則達到新的里程碑。

「我還是未回到水平，仍在找尋在場中的揮拍關鍵，他是一位泥地專家，初賽表現比我好，我的確慢熱，但幸而在第二盤的後三至四局打得不俗，很開心可以順利過關。」祖高域今仗復出令球壇關注，就連羅馬足球隊領隊摩連奴都是座上客，而他們私交甚篤，賽後在更衣室聚舊，有講有笑，摩佬曾經表示祖高域是網壇的傳奇之一。

先後6次捧起羅馬冠軍的祖高域，將在此賽的紀綠改寫為65勝10負，他過往16次在此出現從未試過8強前出局，而今次的勝仗讓他再寫網壇紀錄，他將泥地賽的得勝率改寫為80%(260勝65負)，而他早前已寫的硬地賽及草地場的勝率分別為84.6%(670勝122負)及85.8%(109勝18負)，令他成為網壇公開年代以來，唯一能夠在所有場地（硬地、草地及泥地）取得8成勝率或上的球手。

過去網壇有7人都可以做到其中兩個場地達8成之上勝率的紀錄，當中包括利華、干納斯、麥根萊、森柏斯、費達拿（上述者缺泥地），波格（缺硬地）及蘭度（缺草地），而祖高域則是在三個場地都達到80%勝率的唯一。這位塞爾維亞球王下一輪將與曾躋身世界第3的迪米杜夫，但雙方過往交手，祖高域贏過10次僅於2013年在馬德里賽輸過一次。