英超早場大戰　免費台有直播

英超歐洲賽同護級競爭激烈，列斯聯周六(13日)晚主場迎戰紐卡素，就關係到兩個戰區嘅大局。排尾2嘅列斯聯早前請到「護級專家」艾拿戴斯執教，不過球隊頹勢難止，今仗對住要為歐聯資格搏命嘅紐卡素，搶分機會極微，「喜鵲」客勝趁熱食！（ViuTV 96台、Now 621及611周六晚7時30分直播）

列斯聯依家排喺聯賽榜尾2，距離安全區只有2分，護級尚未絕望，所以球會早前亦再度換帥，搵艾拿戴斯幫手救亡。不過「大Sam」教波向來重守輕攻，同列斯聯一向崇尚進攻嘅踢法格格不入，球隊運作同信心都出現嚴重問題，唔係單靠換帥刺激鬥志就能夠彌補。

列斯聯上場1比2不敵曼城後，近6場聯賽只有1和5負劣績，而且生死關頭唔到艾拿戴斯採取「1分政策」，一旦夾硬同紐卡素搶攻，條豆腐防線好大機會出事。

紐卡素上場輸畀阿仙奴後，前4位置仍未穩陣，今仗會盡全力爭勝鞏固歐聯資格。其實紐卡素近況極好，上輪就算輸波亦有出色發揮，而且佢哋近期作客賽事演出穩健，對上5仗聯賽作客拎到4勝，今仗好大機會再下一城，客W值博。

直播表

周六3:30pm 韓職 FC光州VsFC大邱

無綫myTV Super

周六7:00pm 德乙 基爾Vs卡爾斯魯厄

on.cc東網

周六7:30pm 英超 列斯聯Vs紐卡素

Now 621、611、Viu TV 96台

周六8:00pm 西甲 皇家蘇斯達Vs基羅納

Now 632

周六9:00pm 意甲 沙蘭力坦拿Vs阿特蘭大

Now 638

周六10:00pm 英超 車路士Vs諾定咸森林

Now 623

周六10:00pm 英超 曼聯Vs狼隊

Now 621

周六10:00pm 英超 阿士東維拉Vs熱刺

Now 622

周六10:00pm 英超 水晶宮Vs般尼茅夫

Now 624

周六10:00pm 英超 修咸頓Vs富咸

Now 625

周六10:15pm 西甲 奧沙辛拿Vs艾美利亞

Now 632

周日凌晨零時 意甲 史柏斯亞VsAC米蘭

Now 638

周日0:30am 西甲 維拉利爾Vs畢爾包

Now 632

周日0:30am 英冠 新特蘭Vs盧頓

有線601、661台

周日2:30am 德乙 聖保利Vs杜塞爾多夫

on.cc東網

周日2:45am 意甲 國際米蘭Vs薩斯索羅

Now 638

周日3:00am 西甲 皇家馬德里Vs基達菲

Now 632

周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門Vs阿些斯奧

Now 639