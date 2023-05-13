英超早場大戰 免費台有直播
2023年05月13日 12:01
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英超歐洲賽同護級競爭激烈，列斯聯周六(13日)晚主場迎戰紐卡素，就關係到兩個戰區嘅大局。排尾2嘅列斯聯早前請到「護級專家」艾拿戴斯執教，不過球隊頹勢難止，今仗對住要為歐聯資格搏命嘅紐卡素，搶分機會極微，「喜鵲」客勝趁熱食！（ViuTV 96台、Now 621及611周六晚7時30分直播）
列斯聯依家排喺聯賽榜尾2，距離安全區只有2分，護級尚未絕望，所以球會早前亦再度換帥，搵艾拿戴斯幫手救亡。不過「大Sam」教波向來重守輕攻，同列斯聯一向崇尚進攻嘅踢法格格不入，球隊運作同信心都出現嚴重問題，唔係單靠換帥刺激鬥志就能夠彌補。
列斯聯上場1比2不敵曼城後，近6場聯賽只有1和5負劣績，而且生死關頭唔到艾拿戴斯採取「1分政策」，一旦夾硬同紐卡素搶攻，條豆腐防線好大機會出事。
紐卡素上場輸畀阿仙奴後，前4位置仍未穩陣，今仗會盡全力爭勝鞏固歐聯資格。其實紐卡素近況極好，上輪就算輸波亦有出色發揮，而且佢哋近期作客賽事演出穩健，對上5仗聯賽作客拎到4勝，今仗好大機會再下一城，客W值博。
直播表
周六3:30pm 韓職 FC光州VsFC大邱
無綫myTV Super
周六7:00pm 德乙 基爾Vs卡爾斯魯厄
on.cc東網
周六7:30pm 英超 列斯聯Vs紐卡素
Now 621、611、Viu TV 96台
周六8:00pm 西甲 皇家蘇斯達Vs基羅納
Now 632
周六9:00pm 意甲 沙蘭力坦拿Vs阿特蘭大
Now 638
周六10:00pm 英超 車路士Vs諾定咸森林
Now 623
周六10:00pm 英超 曼聯Vs狼隊
Now 621
周六10:00pm 英超 阿士東維拉Vs熱刺
Now 622
周六10:00pm 英超 水晶宮Vs般尼茅夫
Now 624
周六10:00pm 英超 修咸頓Vs富咸
Now 625
周六10:15pm 西甲 奧沙辛拿Vs艾美利亞
Now 632
周日凌晨零時 意甲 史柏斯亞VsAC米蘭
Now 638
周日0:30am 西甲 維拉利爾Vs畢爾包
Now 632
周日0:30am 英冠 新特蘭Vs盧頓
有線601、661台
周日2:30am 德乙 聖保利Vs杜塞爾多夫
on.cc東網
周日2:45am 意甲 國際米蘭Vs薩斯索羅
Now 638
周日3:00am 西甲 皇家馬德里Vs基達菲
Now 632
周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門Vs阿些斯奧
Now 639