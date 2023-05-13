日本為世乒賽誓師　張本智和：我要做王牌代言人

世界乒乓球錦標賽下周六（20日)在南非德班揭幕，這是世乒賽首次落戶非洲，同時也是疫情復常後乒壇的首個大賽，作為中國隊最大攔路虎的日本，舉行誓師大會，兩位東京奧運王牌張本智和與伊藤美誠領軍，下月滿20歲的張本智和揚言要證明自己實力，要做未來10至15年的日本隊王牌代言人。

日乒傳統上都會在大賽前舉辦誓師大會，並讓球員在征戰前表決心，由於篠塚大登因傷被迫退賽，其男單位置由宇田幸矢取代，而首席男將兼東京奧運男團銅牌功臣的張本智和，要「頂埋」男雙，一人兼打三項（男單、男雙及混雙）。第4次征戰世錦賽的張本智和依然霸氣十足，並強調男單獎牌仍是夢寐以求的目標:「東京奧運及世乒賽單打早早出局，我輸得不甘心，我一直重新審視自己，這是我20歲前的最後一次國際大賽，我的最大目標是超越水谷隼，要用一面獎牌來證明自己，在未來10年、15年裡，我將成為日本隊的王牌代言人。」

在東京奧運贏得金銀銅牌各一面的女隊頭號主力伊藤美誠近期狀態一直麻麻，又有傷病困擾，並透露自己因臀部受傷缺席了今年的公開訓練，她形容世乒賽比起贏奧運金牌更不容易。

早前在日本國內一次巴黎奧運選拔賽中落敗，目前奧運積分排名暫列第7，她趁着誓師大會對選拔規則作出抨擊:「我認為國內比賽為中心的選拔賽無法幫助日本隊提高水平，為了比賽一直忙，沒時間正常訓練....日本國家隊需要在中國隊面前不輸波，打敗她們才是最重要，我認為才有意義。」即使伊藤的傷痛至打噴嚏都不舒服，但她坦言不會退賽。