巴塞捧盃即大清洗 3人勢遭出售

巴塞隆拿將於周一(15日)凌晨西甲作客愛斯賓奴，只要贏波，就可以提早奪得冠軍，與此同時亦意味一場大清洗即將開始，西班牙傳媒指巴塞隆拿捧盃後，就會制定出售球員名單，據悉2位前鋒費倫托利斯、安素法迪及中場基斯爾都會被賣走。

巴塞隆拿近年陷入財困，加上教練沙維希望簽入心儀球員，所以必須賣走現有人腳籌集資金，其中科特迪瓦國腳基斯爾不獲重用，會方早已計劃將佢以2,000萬歐元(約1.7億港元)出售，由於基斯爾上年以自由身免轉會費由AC米蘭加盟，巴塞出售佢可以話係無本生利。

至於20歲新星安素法迪近年經常受傷，會方對佢失去耐性，呢位西班牙國腳亦不滿上陣時間少，不時傳出可能今夏離隊。西班牙記者米格爾更加言之鑿鑿話，巴塞奪冠後，就會立即通知安素法迪可以轉會。

據悉巴塞希望將安素法迪出售畀狼隊，條件係收取3,000萬歐元(約2.55億港元)轉會費及免費簽入狼隊中場魯賓尼維斯。西班牙《每日體育報》指巴塞3個月前已經同魯賓尼維斯達成加盟協議，雙方將簽約4年。

此外，米格爾仲話巴塞亦會出售費倫托利斯，因為呢位23歲西班牙國腳身價達5,000萬歐元(約4.25億港元)以上，賣走佢可以為球會帶來可觀收入。