足總盃　傑志挫標準流浪　膺3冠王

「足總盃」周六（13日）決賽於旺角大球場上演，標準流浪與聯賽冠軍傑志正面交鋒。最終傑志憑基爾頓戴帽，查理史葛梅開二度，以及潘沛軒及米基爾各入1球，以7比1大勝標準流浪，連同「高級組銀牌」及港超冠軍，「藍鳥」今季成為3冠王。

標準流浪今場精銳盡出，基藍馬，金旻奎及朴鍾範鎮守中路，林嘉緯，神田夢實及林衍廷組成中場鐵三角，支援祖連奴和伊巴謙攻堅。至於「藍鳥」，基爾頓及米基爾負責派牌，潘沛軒聯同伊高沙托尼及費蘭度擔正衝擊入球，金信煜和艾力士先列後備。

流浪開賽後嘗試壓上，施放展傳創造威脅，但未能製造入球。傑志站穩陣腳後搶回較多控球，10分鐘，查理史葛遠射被梁興傑接實。隨後傑志持續施壓，30分鐘終於見效，羅梓駿禁區頂附近回傳，查理史葛勁射破網，為球隊取得領先。9分鐘後，伊高沙托尼傳入禁區，羅梓駿起腳，雖然先被姚浩明護空門，但基爾頓門前補中成2比0。42分鐘，朴鍾範接應角球頂入，流浪追成1比2，但到補時階段，潘沛軒接應左路傳中頂入，助「藍鳥」領先3比1完半場。

流浪換邊後立即換入劉智樂加強攻力，但未能追近比數之餘，更於58及60分鐘先後被米基爾及查理史葛建功，落後至1比5。流浪隨後把基藍馬推上前線進攻，嘗試爭取入球，之後祖連奴右路傳中，但基藍馬及神田夢實在傑志球員力壓下，未能完成射門。72分鐘，基爾頓與米基爾撞牆後，禁區頂起腳射入，「藍鳥」領先至6比1。4分鐘後，伊高沙托尼送出直線，米基爾右路射門中柱彈出，基爾頓門前再入1球，個人大演帽子戲法兼為傑志贏7比1完場。