力保前4不容再失　地頭龍曼聯上盤屠狼

周六(13日)晚英超爆發搶分戰，曼聯主場迎戰狼隊。「紅魔鬼」近期經歷2連敗，聯賽前4之爭有暗湧，今場對住已經上岸嘅狼隊唔可以再有甩漏，睇番佢哋喺奧脫福主場表現對辦，已累積26場不敗，近5仗聯賽主場錄得4勝1和，贏波機會高，讓1球、球半照捧上盤。(Now 621周六晚10時直播)

曼聯上仗作客0比1不敵韋斯咸，連同前仗輸畀白禮頓，聯賽2連敗，門將迪基亞喺上場犯嚴重失誤，領隊坦哈格焗住撐佢，希望可以維持士氣，佢哋連場失分下，令到英超前4之爭變得緊湊，紐卡素、曼聯、利物浦同熱刺4隊爭2個位，其中排第4嘅曼聯僅領先利物浦1分但少踢1場，要保住聯賽前4已經冇乜失分空間。曼聯餘下4場英超對手，包括今場對狼隊、般尼茅夫、車路士、富咸。

雖然紅魔有搶分壓力，但球隊仍然有優勢，佢哋最強武器就係喺奧脫福主場，自去年10月至今共累積26場主場不敗，當中22勝4和，勝出率超過8成，今季餘下4輪聯賽亦有3場係主場，今仗返主場出擊，有望贏波反彈。

狼隊近期連場搶分後，現時累積40分已經提前3輪護級成功，佢哋近6仗4勝2負，其中4場勝仗都係主場，作客2仗全敗共失8球，包括上次作客白禮頓輸0比6，今仗到訪奧脫福球場，極可能吞蛋而回。