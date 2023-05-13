足總盃　囝囝攻破己隊大門　潘文俊：都為佢開心

傑志周六（13日）於旺角大球場出戰「足總盃」決賽，最終以7比1大炒標準流浪，順利成為三冠王，當中前鋒潘沛軒今場亦有份入波。賽後「潘沛」父親兼流浪主教練潘文俊承認球隊今場表現失準，但對囝囝取得入球亦感到開心。

今場擔正的潘沛軒於上半場補時階段頂入頭槌，為「藍鳥」半場擴大領先優勢至3比1，最終幫助球隊大勝而回，賽後「潘沛」父親兼標準流浪主教練潘文俊，承認球隊發揮未如理想，讓囝囝取得入球亦十分正常：「唔會唔畀佢番屋企嘅，聽日母親節都會照常慶祝，足球就係咁，各為其主，邊隊做得好就贏波。今日流浪防守有少少失準，導致喺開賽早段失波，依個都係今場大敗嘅關鍵之一。」「潘Sir」續指囝囝今場表現尚算不錯，自己亦為他有份建功感到開心，希望大家下季再繼續努力。

至於「潘沛」則指自己落場時一直集中幫球隊贏波，因此入球後未有想太多。「潘沛」今季各項賽事攻入7球，但他對自己表現卻不太滿意：「把握力要好啲，因為有好多機會去入更多波，包括今場上半場有吓黃金機會都做得唔好，好多嘢需要改進，自己之後會繼續做好本份，跟足教練部署。」