港超聯　深水埗鬥東方 呢次煞科到喇啩！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）進行最後一輪補賽，由坐鎮深水埗運動場的深水埗迎戰東方。今場賽事原定上周日（7日）上演，卻因天氣關係要延期，雙方相隔一周後再戰，爭勝心不變，誓要以勝利姿態為今季征途作結。（周日下午3時開賽）

今場為深水埗本季最後一次於地頭出擊，主教練郭嘉諾就呼籲球迷踴躍入場支持，他承認過去一周需要下更多苦功調整球員心態，但強調仍視3分為目標：「希望喺主場贏到波，同埋喺積分榜攞到雙位數分數，對手東方未必『夫添』，我哋係有機會。」至於隊長羅港威則承認今季個人表現麻麻，又指與球隊即將完約，但自己下季仍希望繼續留在超聯：「始終今季深水埗人腳有限，大部份都係第一次踢超聯，而且我基本上前中後都踢齊晒，好難發揮到，今場希望入波幫球隊攞多3分。」

由於冠忠南區在最後一輪失分，東方今場只要取勝就可以第4名衝線。主教練盧比度（Chino）指出煞科戰延期，對球員心理難免有影響，但表示球隊現時目標更加明確：「球員要操多一個星期係唔容易，但大家狀態都保持得唔錯，會全力去爭勝，如果今季可以第4名完成聯賽征途，對我哋嚟講算係唔錯嘅成績。」Chino又提到要做好準備，應付比賽期間可能出現的各種天氣情況，期望今場東方能夠充分發揮現有人腳的實力，交出最佳表現。