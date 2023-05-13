三笘薰出書　教你120種練習盤球秘技

白禮頓翼鋒三笘薰唔止好波，而且好有文采，根據日本傳媒報道，呢位25歲球星所寫嘅書籍《VISION實現夢想的逆算思維》將於當地時間6月22日出版，初步發刊5萬本。三笘薰將於書中分享球員生涯心路歷程，仲會教大家120種練習盤球秘技。

據悉呢本書主要寫三笘薰由大學畢業成為職業球員至今嘅經歷、遇到問題及解決方法，亦會提及上年世界盃分組賽日本對西班牙，佢喺底線「一毫米救波」傳中幫助球隊贏波嘅情況，同埋自己今季以7個聯賽入波，打破日本球員單季英超入球紀錄嘅感受。

三笘薰喺書中當然唔少得分享踢波心得，佢列舉出120種自己至今仍然有運用嘅練習盤球方法，仲會講體能訓練及食譜等內容。

三笘薰賣花讚花香話：「點解我可以喺大學畢業之後成為職業球員，以至代表日本國家隊踢世界盃，呢本書都會一一說明，唔止足球，我仲會透過呢本書，分享如何以不放棄精神改變人生，同埋講一啲關於幫助日本球員喺世界球壇取得成功嘅意見。」如果大家想了解三笘薰多啲，甚至從佢身上偷師，學得一招半式，就要記得買書啦。