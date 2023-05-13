列斯聯逼和紐卡素　攞到吊命1分

周六（13日）晚英超頭場，列斯聯主場迎戰「3哥」紐卡素，全場出現3個12碼，列斯聯有箭頭班福特宴客，左閘祖尼亞費普更被罰極刑兼食紅牌，但幾經辛苦下逼和2比2，新帥艾拿戴斯攞到領軍後第1分，護級仲未絕望。

由於列斯聯賽前排尾2，護級形勢水深火熱，今仗藉主場之利一開波即搶攻，7分鐘洛迪高近門頭槌，被對手門將尼克普比撲出不遠，艾寧及時執死雞得手，極速先開紀錄。得勢不饒人，28分鐘左閘祖尼亞費普殺入禁區被祖連頓掃跌，球證直指12碼，可惜班福特畀尼克普比捉晒路救出。祖尼亞費普未能成為拉開比數功臣，轉頭佢防守時突然跣腳，累到隊友胡巴焗住剷低阿歷山大伊沙克，球證再判極刑，由哥林威爾遜操刀扳平。

易邊後祖尼亞費普再成焦點，69分鐘佢喺自己禁區受對手影響，跳頂時失去平衡，舉行隻手掂到個波，球證經過VAR提示兼出去睇重播後，今仗第3度吹罰12碼，哥林威爾遜再做劊子手主射破網反先，其後辛特麥斯明再入波，但越位在先食鋪詐胡。去到79分鐘，拉斯姆斯基斯甸臣遠射，省到捷比亞改變方向，收死尼克普比扳平，雖然其後祖尼亞費普領紅被逐，但總算保住1分。