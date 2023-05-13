曼聯贏狼隊終止連敗　修咸頓斷氣降班

聯賽2連敗嘅曼聯，終於重返勝軌，主場憑安東尼馬迪爾及阿歷真度加拿祖各入1球，以2比0擊敗狼隊，歐聯入場券之爭佔先機。另一邊廂，於降班漩渦苦苦掙扎嘅修咸頓，主場不敵富咸，聯賽只剩2輪下提早「斷氣」，下季要於英冠角逐。

「紅魔鬼」前鋒拉舒福特受傷，領隊坦哈格用安東尼馬迪爾攻堅，中場以查頓辛祖、般奴費南迪斯及安東尼馬菲奧斯做支援。狼隊繼續由「葡語系」球員打骰，前線由巴西裔前鋒迪亞高哥斯達配搭馬菲奧斯根夏，中場柏度尼圖、魯賓尼維斯及馬菲奧斯紐尼斯都係葡萄牙國腳。

曼聯藉主場之利採取主動，不過安東尼馬菲奧斯、般奴費南迪斯及基斯甸艾歷臣早段射門都未能打開紀錄，直到32分鐘，「般費」直線交波劏穿入禁區，安東尼馬菲奧斯第一時間傳中，安東尼馬迪爾接應射入，「紅魔鬼」上半場憑呢個入波領先。

下半場仍然係曼聯圍攻，狼隊門將賓尼雖有超卓表現，未致多失，但「紅魔鬼」始終技勝一籌，後備上陣嘅阿歷真度加拿祖補時階段入多1粒，曼聯最終以2比0贏波。

至於今輪賽前排包尾嘅修咸頓主場鬥富咸，上半場「聖人」2次禁區內犯手球走甩12碼，但下半場始終頂唔住富咸，被卡路士雲尼斯奧斯及後備入替嘅阿歷山大米祖域各入1球，全失3分。由於修咸頓只得24分，喺剩番2場嘅情況下，距離第17位嘅愛華頓8分，提早宣布護班失敗，下季英冠見。