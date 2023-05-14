迪基亞奪英超金手套　坦哈格力撐續約好事近

曼聯周六(13日)英超主場2比0擊敗狼隊，唔單止向保住前4席位邁進一大步，近期備受批評嘅門將迪基亞亦吐氣揚眉！連埋今場比賽，迪基亞今季已有16場聯賽保持不失球，提前3輪鎖定「金手套獎」，亦係佢英超生涯第2度獲獎，領隊坦哈格再次保證迪基亞主力地位，據報雙方會喺短期內達成續約協議。

迪基亞上場對韋斯咸低級犯錯，連累曼聯0比1輸波，今季英超已5次犯錯導致失球，令唔少球迷非常不滿。不過迪基亞嘅數據同樣光鮮，周六對狼隊係佢今季第16場不失球賽事，拋離其他門將最少3場，提前鎖定自17/18球季後個人第2次金手套獎。艾利臣比加、尼克普比同蘭斯達爾目前各有13場「零封」，即使最後3輪不失都只係追平迪基亞，而迪基亞只要再多1場不失球，就可以獨佔獎項。

32歲嘅迪基亞同曼聯合約只剩1個月，不過消息指雙方已非常接近續約，迪基亞將會減薪至20萬鎊(約195萬港元)周薪續約1年，尤其領隊迪基亞對佢100%信任，賽前有傳迪基亞犯錯後會被棄用，但坦哈格就表示：「我一刻都冇諗過(棄用迪基亞)，佢係必然正選！」

坦哈格非常堅定要留用迪基亞，考慮到佢周薪仍高達20萬鎊，下季好大機會繼續以正選上陣，不過消息指曼聯亦希望引入競爭，葡萄牙門將迪奧高哥斯達、西班牙門將大衞拉耶、克羅地亞門將利華高域同瑞士門將基哥高保都係目標之一。

近10屆英超金手套得主

球季 金手套得主(球會) 不失球場數

22/23 迪基亞(曼聯) 16場*

21/22 艾達臣摩拉斯(曼城)、艾利臣比加(利物浦) 20場

20/21 艾達臣摩拉斯(曼城) 19場

19/20 艾達臣摩拉斯(曼城) 16場

18/19 艾利臣比加(利物浦) 21場

17/18 迪基亞(曼聯) 18場

16/17 泰拔高圖爾斯(車路士) 16場

15/16 施治(阿仙奴) 16場

14/15 赫特(曼城) 14場

13/14 施治(車路士)、施捷斯尼(阿仙奴) 16場

*球季未完