修咸頓降班損失1億鎊　焗賣主力填數

英超包尾球隊修咸頓喺周六(13日)晚0比2不敵富咸後，成為今季首支提早篤定降班球隊，根據英國傳媒統計，「聖人」失去英超席位後，下季至少損失1億鎊(約9.8億港元)收入，預料需要出售主力填數，當中以「罰球專家」禾特普斯最值錢，勢成豪門爭奪目標。

英超貴為「世界第一聯賽」，以商業價值高及電視轉播分紅豐厚見稱，上季包尾球隊諾域治都有1億鎊收入，意味修咸頓今次降班，下季冇咗呢筆巨額收入。

修咸頓自2012年重返英超後，已連續11季出席呢項頂級聯賽，最威水係2015/16年球季獲得第6位，「聖人」出產過唔少球星，包括沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克等，佢哋都透過修咸頓作為踏腳石登入豪門。

由於修咸頓出品有保證，所以今季降班，陣中主力勢必成為各大球會招攬目標，當中以隊長禾特普斯最為搶手，呢位28歲英格蘭國腳今季各項賽事上陣43場入10球及3次助攻，歷年來喺英超累積入17個罰球，屬於英超史上射入第2多罰球嘅球員，僅次於入18球嘅曼聯名宿碧咸。

估計禾特普斯身價達到3,800萬鎊(約3.7億港元)，早前傳出紐卡素、熱刺最興趣收購佢。另外，前鋒查阿當斯、中場卡路士艾卡拉斯今季都有唔錯表現，相信將會被其他球隊搶走。