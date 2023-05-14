拜仁送一車啤酒　激勵奧格斯堡贏多蒙特

周六(13日)晚德甲前2位球隊拜仁慕尼黑、多蒙特一齊大勝，榜首拜仁維持1分領先優勢，會長希拿表示，希望球隊下仗主場贏波捧盃，所以開出以一車啤酒作為獎品，激勵奧格斯堡下仗擊敗多蒙特。

拜仁今場憑湯馬士梅拿、甘美治、泰爾、馬沙拉奧各入1球，加上基拿比梅開二度，主場以6比0狂勝史浩克04。至於第2位多蒙特亦不甘示弱，同樣有施巴斯坦賀拿入2球，當耶爾馬倫、祖迪比寧咸、基奧雲尼雷拿各建一功，主場以5比2大勝慕遜加柏。

德甲只剩下2輪賽事，拜仁下仗對RB萊比錫，屬於球隊今季最後一場主場聯賽，會長希拿話希望喺主場贏波捧盃：「主場捧盃總係非常美妙，但都要其他球隊配合，所以我已經講過，如果奧格斯堡下場贏多蒙特，我哋會送出一車啤酒畀佢哋作為禮物。」

拜仁領先多蒙特1分，如果想提早一輪喺主場奪冠，除咗必須擊敗RB萊比錫之外，仲要多蒙特作客輸畀奧格斯堡，但拜仁只係用啤酒作為奧格斯堡嘅贏波獎品，似乎吸引力唔大。