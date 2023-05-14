盧卡古起孖　國米7連勝強勢衝擊歐聯決賽

周日(14日)凌晨意甲，2支米蘭球隊命運大不同，AC米蘭再受打擊，0比2不敵史柏斯亞，反觀國際米蘭有盧卡古梅開二度，主場以4比2擊敗薩斯索羅，各項賽事取得7連勝，合共轟入21球。米蘭雙雄將於周三(17日)凌晨歐聯4強次回合交鋒，國際米蘭領先2球，加上狀態亦遠勝對手，相信好大機會晉身決賽。

AC米蘭上仗歐聯4強首回合0比2輸畀國米，今場聯賽收起多位主將，留力踢次回合賽事，結果下半場中後段，被史柏斯亞後衞韋斯尼斯基、中場艾斯普薛圖攻破大門。A米輸波之後，已落後第4位拉素4分，好可能無緣下屆歐聯。

至於國際米蘭愈戰愈勇，由盧卡古入波打開紀錄，跟住薩斯索羅後衞魯安查斯蘇迪擺烏龍，加上拿達路馬天尼斯入波，一度領先3球。雖然薩斯索羅靠馬菲奧斯漢歷基、大衞法迪斯各建一功追至2比3，但盧卡古臨完場再入1球，奠定4比2勝局，呢位比利時國腳近2場聯賽入3球，腳風非常順，國米已領先第5位AC米蘭5分，為周中歐聯壯行色。