加泰打吡　愛奴「細」阻巴塞提早封王

西甲上演「加泰羅尼亞打吡」，愛斯賓奴主場鬥巴塞隆拿。榜首巴塞今場贏波就提前奪冠，「愛奴」當然唔想畀同市死敵喺自己地頭加冕，勢必全力阻止對手開Ｐ。事實上愛斯賓奴踢打吡戰一向硬淨，雙方近4次交手，有3次總入球開2球或以下，可博中位數2.5球嘅入球細。（Now 632及611周一凌晨3時直播）

巴塞目前拋離最大威脅對手馬體會13分之多，重奪西甲冠軍只係時間問題，餘下賽事冇必要搏盡大炒對手，甚至乎今場失分，等下仗返主場再贏波奪冠，呢個「劇情」可能令球迷更滿意，難免令人懷疑巴塞今仗爭勝決心。另外仲有一點要留意，巴塞近期作客水準打折扣，近5場聯賽作客僅兩勝，包括悶和另一支護級球隊基達菲0比0，切勿高估佢哋嘅勝算。

目前排尾二嘅愛斯賓奴深受降班威脅，餘下5場聯賽要搏盡搶分，期望逃出生天，更何況今場係「加泰羅尼亞打吡」，為面子更加唔衰得。事實上「愛奴」以往遇上呢支同市死敵，往往踢高幾班波，近兩次對賽都能夠打和對手，雖然兩隊聯賽排名差天共地，但「打吡戰」強弱差距往往收窄，愛斯賓奴有力周旋到底。睇番佢哋近兩仗主場都冇失波，防守並唔太曳，2.5球細盤值博。

直播表

周日3:30pm 韓職 仁川聯Vs全北汽車

無綫myTV Super

周日6:30pm 意甲 維羅納Vs拖連奴

Now 638

周日7:00pm 法甲 克萊蒙特Vs里昂

Now 639

周日7:00pm 英冠 高雲地利Vs米杜士堡

有線601、661台

周日7:30pm 德乙 雷根斯堡Vs漢堡

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 切爾達Vs華倫西亞

Now 632

周日8:30pm 荷甲 格羅寧根Vs阿積士

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 愛華頓Vs曼城

Now 621、611

周日9:00pm 意甲 蒙沙Vs拿玻里

Now 638

周日10:15pm 西甲 艾爾切Vs馬德里體育會

Now 632

周日10:45pm 荷甲 飛燕諾Vs伊高斯

無綫myTV Super

周日11:05pm 法甲 摩納哥Vs里爾

Now 639

周日11:30pm 英超 阿仙奴Vs白禮頓

Now 621、611

周一2:00am 荷甲 燕豪芬Vs幸運薛達

無綫myTV Super

周一2:00am 英乙 巴拉福特Vs卡素爾

有線601、661台

周一2:45am 法甲 馬賽Vs昂熱

Now 639

周一3:00am 西甲 愛斯賓奴Vs巴塞隆拿

Now 632、611