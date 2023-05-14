比堤：兵工廠「大」舉捕捉海鷗

阿仙奴或許經已失落了英超冠軍寶座，但他們仍然一定要保持強勁連勝走勢，繼續向曼城施壓。

我看到兵工廠於近兩場聯賽表現淡定、展示出球隊應有的風格，而且踢法相當聰明，成功從曼城的敗仗中作出反彈。他們作出了近乎完美的演出，個別球員更加表現出色，特別是隊長馬田奧迪加特。近兩仗他一共攻入了3球，狀態大熟大勇，由於餘下3場聯賽絕對是非勝不可，所以他將會是這個賽程當中最重要的球員。

白禮頓是一個難纏的對手，我認為他們上輪聯賽以1比5大敗於愛華頓的腳下後，將渴望交出反彈表現，爭取來季歐洲賽參賽資格。海鷗兵團踢出悅目的足球，兵工廠將需要小心對方的阿歷斯麥亞里士打及摩西斯卡些度兩位優秀的中場球員。中場的競爭相當關鍵，因為如果白禮頓作客酋長球場都能夠控制中場中路的話，他們應可製造很多入球機會。

另一位具威脅是的球員是翼位的三笘薰，事關在今季聯賽，他的速度及盤扭能力經已為多支球隊的防線產生了很多問題，所以賓韋特需要負上嚴密看管他的責任。年輕前鋒艾雲費格遜經已傷愈復出，我相信他有能力成為新世代球星。事實上，他年紀輕輕經已集力量、衝勁、門前創造力及成熟踢法於一身，故此有能力為阿仙奴防線構成威脅。

雙方都是以攻代守的球隊，我認為兩軍今仗都會取得入球，但由於兵工廠主場出擊，再加上已連贏兩場，預計我的前球會將可獲得勝利。