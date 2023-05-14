港超聯　東方贈深水埗「4蛋」埋齋　

本季最後1場「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）於深水埗運動場舉行，由深水埗主場迎戰東方。最終東方憑孫銘謙梅開二度，加上朱康銘及高素巴耶夫各建一功，4比0輕取深水埗，全取3分。

這場賽事原定於上周日（7日）煞科日展開，惟最終因天雨關係改期至本周開賽。深水埗今場由奧利斯把關，捷西斯及陳靜謙鎮守中路，尼高拉斯及波比負責側擊，為羅港威創造機會；東方方面，馬高斯及胡晉銘坐鎮中場，蔡立靖後上協助孫銘謙及黃皓雋攻堅。

7分鐘，朱康銘接應罰球頂入，為東方先開紀錄。5分鐘後，蔡立靖禁區頂起腳高出。16分鐘，沈云燮禁區內侵犯蔡立靖，球證直指12碼，惟孫銘謙操刀被奧利斯救出。29分鐘，蔡立靖開出角球，高素巴耶夫頂成2比0，2分鐘後，沈云燮主射罰球被葉鴻輝沒收，客隊半場領先兩球。

東方換邊後繼續搶攻，56分鐘，黃皓雋送出直線，孫銘謙面對奧利斯出迎下起腳，僅告斜出。10分鐘後，馬高斯遠射被奧利斯撲出。76分鐘，孫銘謙壓入禁區，推過奧利斯後射入空門，東方領先3比0。補時階段，東方再獲12碼，孫銘謙今次未有失手，操刀射入助東方贏4比0完場。