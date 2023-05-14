曼城有後顧博細盤　阿仙奴搶Ｗ保希望

英超爭標去到入直路階段，榜首曼城雖然稍佔上風，但佢哋仲要兼顧歐聯戰線，無論體能消耗同心理壓力都較大，餘下4輪咪話冇暗湧；次席阿仙奴打多一場及落後1分，得番3輪要贏晒之餘，仲要望「藍月亮」犯錯失分，爭冠先有價講。今晚雙雄分途出擊，睇下會唔會有驚人賽果出現。

力爭「三冠王」嘅曼城今輪作客愛華頓，「藍月亮」聯賽掌握爭標主動權，不過球隊有歐聯後顧，加上愛華頓回勇，今場未必可予取予攜。「拖肥糖」首循環曾經令曼城失分，估計曼城今場會踢得相對謹慎，雙方近3次交手全開3球或以下，捧3.5球入球細更為明智。（Now 621及611周日晚9時直播）

係人都知歐聯一直係曼城追逐嘅目標，佢哋上周中歐聯4強首回合作客皇馬踢成1比1，決賽資格懸而未決，今晚返聯賽作客愛華頓隨時留有一手。其實睇番鬥皇馬一役，主帥哥迪奧拿90分鐘都冇換過人，擺明會用兩套唔同人選踢英超同歐聯。事實上佢哋領先阿仙奴1分兼踢少一場，仲有失分空間，預計上場歐聯主力球員，有部分會於今晚休息，留力歐聯次回合搏殺。

愛華頓上輪聯賽踢出代表作，作客5比1大炒白禮頓，護級露出一線曙光。雖然今場鬥曼城唔可以亂咁攻，但球員打起信心，主場想搶分並非天方夜譚。「拖肥糖」首循環曾逼和曼城1比1，「藍月亮」有後顧下，愛華頓更有望力守城池，雙方近3次對碰總入球全開3球或以下，推介大家玩入球細。

阿仙奴乘勇搶Ｗ保希望

今晚英超尾場，2哥阿仙奴主場鬥「海鷗」白禮頓。阿仙奴為保爭標機會，不容有失，而且佢哋主場特醒，遇上氣勢回落嘅白禮頓，可望乘勝追擊，主勝有計。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴聯賽兩連勝，走出早前4輪不勝困局，上仗作客前列分子紐卡素，最終以2比0擊敗對手，贏得極具說服力。雖然後衞威廉沙列巴因傷倦勤，幸好代替佢嘅積及基奧柯交到貨，前面加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及馬田奧迪加特個個都取得雙位數入球，攻擊點多令對手難以防範。

白禮頓近況飄忽，既能擊敗曼聯同狼隊，但對住諾定咸森林及愛華頓就爆冷輸波，尤其上仗主場對「拖肥」，後防突然崩潰慘敗1比5，反映佢哋板櫈深度不足問題，今場仲有中場蘇利馬治受傷，形勢更為兇險。

阿仙奴目前爭冠形勢雖然被動，不過眾將講明唔會放棄，必定奮戰至最後一刻，加上近6次聯賽主場出擊，取得5勝1和兼狂轟21粒，今仗可藉地利擊退「海鷗」，主勝屬信心之選。