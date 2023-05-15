訪油蔴地天主教小學（海泓道） 東方球員：氣氛好正！

今個港超聯球季接近尾聲，由香港足球總會主辦，「中銀香港社區足球伙伴計劃」中的重點項目「足動校園體驗計劃」，也來到尾三站，今次輪到東方在教練羅志焜帶領下，聯同陣中4位球員代表到訪油蔴地天主教小學（海泓道），與該校60名學生分享作為職業球員的點滴，兼一齊踢波，渡過愉快又充實的下午。■圖、文：林卓臻

今季由盧比度掛帥的東方，除了成功闖入「高級組銀牌賽」決賽，以及在「足總盃」和「賽馬會菁英盃」殺入4強之外，聯賽也一直長居積分榜前半版。作為一支重用本地年輕球員的球隊，可以做出這個成績可謂是令人非常鼓舞，其中是日有份到場參與活動的孫銘謙及黃皓雋兩位年輕球員，都齊齊有份角逐「香港足球明星選舉」最佳年青球員獎，前者已成為港隊常規主力，後者就於今年首次晉身「大港腳」，年紀輕輕已成為後輩追逐的對象。

幾位東方職球員身穿球隊制服到場，逐一向同學仔作自我介紹，兼講到各自踢波的初心，以及選擇以足球員作為職業的原因，一班同學見都聽得非常入神，更踴躍參與問答環節。其後同學們被分成多組，在幾位東方職球員指導下，體驗不同與足球運動相關的熱身訓練，考驗大家的反應及敏捷度。難得有港超球員到訪，同學們當然希望能夠與他們同場較量，面對人多勢眾的小學生軍團，東方球員代表更出奇招，將皮球圍住向前推進，但仍敵不過同學們的夾擊。5位東方職球員大戰小學生的一幕，也將活動氣氛推向高潮。活動來到最後，同學們也從東方職球員手上，接過預先準備的精美禮品，面對大家的簽名要求，幾位東方更是來者不拒。

看着同學們在球場上飛奔揮灑汗水，東方球員都說猶如看到兒時的自己，其中黃皓雋就表示：「頭先落到場，都好似見返細個經歷過嘅階段，自己第一次接觸足球，都係經過學校同家長，都希望同學仔可以繼續參與足球活動。」至於司職前鋒的孫銘謙，就大讚同學仔速度和活力十足，有潛質接他的棒：「同小朋友踢波自己都後生咗，係搵返青春嘅感覺，成個過程好開心。」事實證明「孫銘」眼光不俗，皆因是日參與活動的同學仔中，有不少都是東方青年軍的成員，當中現就讀小五的高子朗，就說非常享受與一隊「大哥哥」同場競技的時光，還談到未來目標：「希望日後可以成為職業足球員。」

油蔴地天主教小學(海泓道) 讓學生活出真善美

油蔴地天主教小學（海泓道）創辦於1968年，為天主教香港教區屬下的政府津貼小學，2000年遷往設施更完備和現代化的千禧新校舍，並發展成全日制小學。學校篤志傳揚基督福音精神，以天主教教育五大核心價值推行全人教育；秉承校訓「力學明德，仁愛樂群」來訓勉學生，讓學生在靈、德、智、體、群、美6育均衡發展，活出真、善、美。

學校校長陳淑儀就認為職業球員來訪，能夠成為同學們的榜樣：「畀小朋友睇到目標，明白自己與專業水平的距離，同時希望學生被職業球員對足球嘅熱愛所感染，」陳校長提到學校足球文化近年變化頗大，令不同年級的同學，都能夠接觸足球訓練：「學校足球隊初期聚焦喺中高年級，但近年我們都希望同學從小一二年級開始，就接觸足球訓練班，培養佢哋興趣，此外都有發展女子足球隊，希望多啲小朋友可以參與。」