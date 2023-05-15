阿仙奴慘吞3蛋　曼城贏多1場即封王

英超爭霸大局已定！阿仙奴周一(15日)凌晨喺主場意外慘吞白禮頓3蛋，依家落後榜首踢少1場嘅曼城4分，意味曼城只要喺最後3輪贏1場波，就足夠實現衞冕任務。曼城最快下周日(21日)捧盃，如果阿仙奴周日凌晨作客諾定咸森林輸波，曼城將自動封王，就算唔靠人失分，「藍月亮」之後主場擊敗車路士亦可提早開冠軍派對。

曼城周日(14日)大勝愛華頓，阿仙奴要保住些微爭標希望，今場不容有失，上半場同白禮頓互有攻守，李安度杜沙特曾勁射中楣，半場兩隊互交白卷。換邊後阿仙奴表現忽然走樣，51分鐘安斯素龍門口輕鬆頂入1比0，阿仙奴群起反撲，白禮頓靠反擊喺最後階段連環得手，安達夫同佩華斯艾斯度比倫入波湊成3比0大勝。

阿仙奴只剩最後2場聯賽，就算贏晒都係得87分，有85分嘅曼城仲有3輪未踢，只需要贏多1場就肯定捧盃。阿仙奴隊長馬田奧迪加特賽後表示：「我哋要面對現實，我唔覺得曼城會有太多犯錯，依家要做嘅就係踢好最後2場，所有人都值得有一個好嘅結尾，尤其係球迷。」季前以殺入前4為目標嘅阿仙奴，依家拋離第3位嘅紐卡素15分，早已鎖定來季歐聯參賽資格。