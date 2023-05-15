【有片】巴塞封王　敵對球迷追殺狼狽逃走

巴塞隆拿西甲封王，最終竟然上演勝利大逃亡！巴塞隆拿周一(15日)凌晨作客愛斯賓奴，憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度贏4比2，拋離次席皇家馬德里14分下，提前4輪鎖定西甲冠軍。重奪失落4年嘅錦標，巴塞全隊即場瘋狂慶祝，但此舉卻引起主隊球迷不滿，大批球迷「擸架生」衝入場追殺，嚇到巴塞職球員狼狽逃走。

巴塞今場只要贏波就捧盃，球員戰意十足，羅拔利雲度夫斯基11分鐘先開紀錄，20分鐘巴迪接應柏迪傳中射成2比0，「羅拔仔」完半場前攻入個人第2球，巴塞半場基本上已鎖定冠軍。53分鐘祖利斯古迪再為巴塞建功，大局已定下尾段放軟手腳，被愛斯賓奴追番2球，巴塞仍贏4比2拎到最重要嘅3分。

自2019年後再嘗西甲冠軍滋味，巴塞職球員完場後喺場上狂歡，並且圍圈唱歌跳舞慶祝，但作為加泰羅尼亞死敵愛斯賓奴嘅球迷就眼火爆，大批球迷拎住摺櫈等架生衝入場，朗奴阿拿奧祖等球員發現後，即示意隊友迅速逃入更衣室，有職要逃走期間跌到一仆一碌，要由防暴警察阻止激進球迷接近，場面相當狼狽。

巴塞教練沙維拎到執教後首個聯賽冠軍，佢賽後表示：「感覺好正！球隊做得好好，經過10個月嘅努力同犧牲，巴塞隆拿同球迷值得有呢個冠軍。我哋用一場精彩勝仗嚟鎖定冠軍，能夠喺一場打吡戰入面封王更有意義。」對於完場後嘅狼狽畫面，沙維就話：「慶祝好正常，但我明白呢度唔係我哋主場，唔可以表現唔尊重，呢啲事好難控制，所以我覺得最好即刻返入更衣室。」