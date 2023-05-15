港甲　中西區提前一輪奪冠　下季未有計劃升超

港甲周日（14日）上演多場第26周聯賽，其中榜首中西區於青衣東北公園，憑許宏鋒個人梅開二度，作客以2比0擊敗榜尾葵青，提早一輪順利奪取聯賽冠軍，不過主要贊助人張震康賽後卻指球隊下季暫時未有計劃升超。

中西區上周對駿英九龍城的榜首大戰，因天氣惡劣情況影響下，需要腰斬及重賽。球隊今場面對榜尾葵青只要多取1分，便能提早封王，當然精銳盡出，陳冠燊把守最後一關，盧斯安奴鎮守後防，安達墮後組織，許宏鋒、安基斯及大衞巴拉繼續組成前線三叉戟。中西區主動搶攻下，上半場27分鐘已打開記錄，沈耀揚左路傳中，許宏鋒門前頭槌頂入。下半場尾段，射手許宏鋒接應界外球，禁區外再窩利抽入，個人梅開二度，最終帶領球隊以兩球淨勝葵青，兼順利捧走今季聯賽冠軍。

中西區主要贊助人張震康賽後對捧盃感到十分開心，透露會發放50萬獎金予職球員作鼓勵。雖然作為應屆甲組聯賽冠軍，但張震康卻指球隊下季暫時未有計劃升上超聯：「如果下季升超，有好多球員都唔會升上去，所以下年希望先培養更多U22球員，增加陣容深度之後，再為2024/2025球季升上超聯做好準備。」張震康續指球隊正與數名超聯球員接洽，希望在增兵後下季可再奪甲組冠軍。

港甲第26周賽果：

東區 4 : 3 凱景

公民 5 : 2 沙田

黃大仙 2 : 2 駿英九龍城

騰翱MG 0 : 2 佳聯元朗

永義地產 1 : 1 高力北區

南華 1 : 1 愉園

葵青 0 : 2 中西區