香港隊　U22開操未齊人　司徒文俊：6月作客踢友賽

為備戰9月份出戰2024年U23「亞洲盃」外圍賽，港隊U22周一（15日）於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）展開首課操練，主教練司徒文俊於訓練結束後會見傳媒，

，指大部分球員仍未歸隊，又透露球隊6月份將作客出戰兩場友賽。

由於港超球季剛剛完結，加上周末還有理文對冠忠南區的「賽馬會菁英盃」決賽，因此首課操練只有16人出席。而今次32人初選名單名單中，出現了郭縉諾、黃靖揚兩名新面孔， 主教練司徒文俊亦有對他們作出點評：「『縉諾』偏細，今日見佢參加訓練個人技術都ok，當然要踢國際賽嘅話，就要睇佢適應成點，始終球會同代表隊都有好大分別。而黃靖揚今日放假未嚟練波，但見佢成季喺深水埗都好有拼勁同速度。」

今年9月份接連舉行亞運，以及U23亞盃外兩項大賽，「司徒Sir」確認前者會由港隊主教練莊恩安達臣領軍出戰，而後者則由自己帶隊，而賽期頻密下他承認對亞運備戰的確有所影響：「亞盃外應該還可以嘅，但亞運班99仔無咩集訓，安達臣又要集中喺大港腳身上；另外亞運唔屬於國際賽期，隨時可能撞正聯賽，有啲球員如果之後要踢埋亞盃外，接近成個月唔喺香港，攞唔攞到人又係另一個因素。」

除此之外，「司徒Sir」又透露會在6月份安排友賽，惟對手暫時未能公布：「仲等緊對方確認，但我哋會飛出去同一個國家踢兩場友賽，目前只能夠講對手唔係屬於東南亞地區，都算偏遠嘅，應該前後都要飛十幾個鐘，唔係對嚟對去都係馬拉西亞、新加坡、泰國同越南呢啲。」

今季首次征戰職業賽場的和富大埔球員郭縉諾，也有份入選今次初選名單，首次參與代表隊操練的他就表示感覺新鮮：「主要係嚟攞經驗，自己由細到大都想踢到港隊，今次入到（初選）係好驚喜好開心，希望加強各方面能力。」