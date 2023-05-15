香港隊　安帥透露9月國際賽期潛在對手

香港足球代表隊主教練莊恩安達臣周一（15日）現身港隊U22初選大軍操練時，透露已開始為港隊於9月國際賽期的友賽作安排，指土庫曼及澳門都會是潛在「拍跳」對手。早前港隊公布最新1期初選名單，安帥也分享到今次選人決定，並透露已邀請「準入籍兵」米高參與6月初的港隊操練。

「亞洲盃」決賽周分組賽抽籤上周出爐，屆時將面對伊朗、巴勒斯坦及阿聯酋3支西亞球隊的港隊，會如何作針對性部署引起關注。港隊將於10月出戰2026世盃亞洲區首圈外圍賽，是日現身港隊U22操練的安帥，也講到9月國際賽期友賽安排：「我哋到時有可能會對澳門同土庫曼，港隊10月踢世盃外圍賽期間或面對實力較弱嘅對手，所以9月國際賽要專注幫助球隊適應如何踢得更主動，爭取入波。」對於未來會否約西亞球隊友賽，安帥表示要視乎港隊在世盃外圍賽的成績，再作安排。

足總上周公布最新1期大港腳初選名單，當中標準流浪中場林衍廷（Fat Gor）及理文翼鋒張憙延（Marcus）都榜上有名，安帥解釋已留意兩人多時：「我一直想發掘有潛力嘅年輕球員，Marcus同Fat Gor都係我關注好耐嘅球員，後者係本地其中一位有前途嘅防中，佢哋入唔入到決選，就要睇操練期間嘅表現。」安帥也提到德丙恩高斯達特U19前鋒米高的入籍情況，透露此子雖然仍未領取特區護照，但已邀請他參與6月初港隊操練：「佢喺6月歐洲休季期間，應該會抽空來港，佢仲後生唔可以要求太多，但需要適應喺香港練波。」港隊初選大軍將於下月5日展開操練，備戰6月國際賽期兩場友賽。